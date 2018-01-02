Американский самолет-разведчик проинспектировал линию столкновения на Донбассе

Согласно обнародованным данным наблюдателей, боинг типа P-8 Poseidon побывал недалеко от Крыма, а беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией противостояния.

Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота РФ отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применения вооружения и технические средства.