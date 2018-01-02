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Американський літак-розвідник проінспектував лінію зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У перший день Нового року відразу два американських розвідувальних літаки здійснили обліт тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомили спостерігачі за пересуваннями військових літаків Aircraft Spots на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Американський літак-розвідник проінспектував лінію зіткнення на Донбасі

Згідно з оприлюдненими даними наглядачів, боїнг типу P-8 Poseidon побував недалеко від Криму, а безпілотний стратегічний розвідник RQ-4A Global Hawk пройшов над всією лінією протистояння.

Як повідомляв УНН, в окупованому Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту РФ відпрацьовують завдання, пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосування озброєння та технічних засобів.

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