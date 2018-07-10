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"Американский идиот": культовая песня возглавила чарты накануне визита Трампа в Великобританию

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Накануне визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, пользователи социальных сетей вывели в топы музыкальных чартов песню группы Green Day 2004 года “American Idiot” (Американский Идиот — англ.). Об этом сообщает издание Huffington Post, передает УНН.

Более 20 тысяч человек присоединились к странице Facebook, призывающую людей загрузить песню American Idiot в период с 6 по 12 июля.

“Загрузите и включите песню Green Day” American Idiot “в промежуток времени с 00:01 в пятницу 6го до 23:59 в четверг 12го июля, чтобы сделать ее номером один в тот же день, когда Дональд Трамп впервые ступит на британскую землю в качестве президента ”, - призывают участники группы.

Визит Трампа в Великобританию состоится 13 июля.

Изначально американская рок-группа написала песню “American Idiot” о бывшем президенте Джордже Буше-младшем. Она заняла 432 место в списке 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone и 70 место в рейтинге лучших песен XXI века.

Ожидается, что кроме песни, британцы встретят Трампа акциями протеста и с 20-футовым надувным малышом в памперсах “Trump baby”.

Как сообщал УНН, Трамп назвал неразумными тех, кто советовал ему не звонить Путину.

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