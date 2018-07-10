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"Американський ідіот": культова пісня очолила чарти напередодні візиту Трампа в Британію

Київ • УНН

 • 17245 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Напередодні візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа, користувачі соціальних мереж вивели в топи музичних чартів пісню гурту Green Day 2004 року “American Idiot” (Американський Ідіот — англ. ). Про це повідомляє видання Huffington Post, передає УНН.

Понад 20 тисяч осіб приєдналися до сторінки Facebook, яка закликає людей завантажити пісню American Idiot в період з 6 по 12 липня.

“Завантажте і увімкніть пісню Green Day „American Idiot“ в проміжок часу з 00:01 у п’ятницю 6го до 23:59 у четвер 12го липня, щоб зробити її номером один у той самий день, коли Дональд Трамп вперше ступить на британську землю у якості президента”, — закликають учасники гурту.

Візит Трампа до Великобританії відбудеться 13 липня.

Початково американська рок-група написала пісню “American Idiot” про колишнього президента Джорджа Буша-молодшого. Вона зайняла 432 місце в списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією Rolling Stone і 70 місце в рейтингу кращих пісень XXI століття.

Очікується, що окрім пісні, британці зустрінуть Трампа акціями протесту та із 20-футовим надувним малюком у підгузниках “Trump baby”.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав нерозумними тих, хто радив йому не дзвонити Путіну.

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