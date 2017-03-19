Американский десантный корабль вошел в акваторию Черного моря

Корабль с морскими пехотинцами прибыл в регион для участия в совместных с Румынией учениях Spring storm-17. Маневры призваны улучшить взаимодействие американских и румынских морских сил.

Учения Spring storm проходят с 18 по 21 марта возле румынского порта Констанца в Черном море.

"Такие учения важны для улучшения отношений с нашими союзниками, поскольку все мы разделяем одни и те же взгляды на поддержание безопасности океана и морских путей, мы рады быть здесь и укреплять наше тесное сотрудничество с Румынией", - отметил коммандер ВМС США Ларри Лигри.

По данным румынского радио, в учениях принимают участие 1,2 тысячи военнослужащих двух стран. Они отработают защиту побережья Румынии.

Carter Hall (LSD-50) был спущен на воду в октябре 1993 года, экипаж - около 400 человек. Он берет на борт морских пехотинцев, которые выгружаются на берег с использованием малых десантных кораблей и вертолетов.

Напомним, официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что никаких инцидентов 10 февраля с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с американским эсминцем Porter не было.