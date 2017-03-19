Американский десантный корабль вошел в акваторию Черного моря

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32092 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102388 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117823 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176731 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129276 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106456 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Американский десантный корабль вошел в акваторию Черного моря

Американский десантный корабль вошел в акваторию Черного моря

Киев  •  УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Американский десантный корабль Carter Hall в пятницу, 17 марта, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте шестого флота ВМС США, базирующегося в итальянском городе Неаполь, передает УНН.

Корабль с морскими пехотинцами прибыл в регион для участия в совместных с Румынией учениях Spring storm-17. Маневры призваны улучшить взаимодействие американских и румынских морских сил.

Учения Spring storm проходят с 18 по 21 марта возле румынского порта Констанца в Черном море.

"Такие учения важны для улучшения отношений с нашими союзниками, поскольку все мы разделяем одни и те же взгляды на поддержание безопасности океана и морских путей, мы рады быть здесь и укреплять наше тесное сотрудничество с Румынией", - отметил коммандер ВМС США Ларри Лигри.

По данным румынского радио, в учениях принимают участие 1,2 тысячи военнослужащих двух стран. Они отработают защиту побережья Румынии.

Carter Hall (LSD-50) был спущен на воду в октябре 1993 года, экипаж - около 400 человек. Он берет на борт морских пехотинцев, которые выгружаются на берег с использованием малых десантных кораблей и вертолетов.

Напомним, официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что никаких инцидентов 10 февраля с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с американским эсминцем Porter не было.

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