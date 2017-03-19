Американський десантний корабель увійшов до акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Американський десантний корабель Carter Hall у п’ятницю, 17 березня, увійшов до акваторії Чорного моря. Про це повідомляється на сайті шостого флоту ВМС США, що базується в італійському місті Неаполь, передає УНН.
Корабель з морськими піхотинцями прибув в регіон для участі в спільних з Румунією навчаннях Spring storm-17. Маневри покликані поліпшити взаємодію американських і румунських морських сил.
Навчання Spring storm проходять з 18 по 21 березня біля румунського порту Констанца в Чорному морі.
“Такі навчання важливі для поліпшення відносин з нашими союзниками, оскільки всі ми поділяємо одні й ті ж погляди на підтримку безпеки океану і морських шляхів, ми раді бути тут і зміцнювати наше тісне співробітництво з Румунією”, — зазначив командер ВМС США Ларрі Лігрі.
За даними румунського радіо, в навчаннях беруть участь 1,2 тисячі військовослужбовців двох країн. Вони відпрацюють захист узбережжя Румунії.
Carter Hall (LSD-50) був спущений на воду в жовтні 1993 року, екіпаж — близько 400 осіб. Він бере на борт морських піхотинців, які вивантажуються на берег з використанням малих десантних кораблів і вертольотів.
Нагадаємо, офіційний представник російського Міноборони Ігор Конашенков заявив, що ніяких інцидентів 10 лютого з прольотом російських військових літаків в Чорному морі поруч з американським есмінцем Porter не було.