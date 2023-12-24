Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море
Киев • УНН
Американский эсминец перехватил и сбил четыре беспилотника хуситов в Красном море во время операции "Хранитель процветания".
Американский эсминец уничтожил в Красном море четыре беспилотника, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, передает Politico, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, американский эсминец перехватил четыре беспилотника, выпущенные боевиками-хуситами по судоходным путям Красного моря.
Отмечается, что военно-морские силы США сбили беспилотники, которые вылетели из районов, контролируемых хуситами в Йемене.
Американский эсминец патрулировал территорию в рамках операции Prosperity Guardian, миссии под руководством Вашингтона, направленной для предотвращения распространения насилия на стратегических водных путях
Напомним,
В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, который атаковал судно у берегов Индии в в субботу, 23 декабря, был запущен из Ирана.
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Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море
Американский эсминец перехватил и сбил четыре беспилотника хуситов в Красном море во время операции "Хранитель процветания".
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