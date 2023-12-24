Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море

Американский эсминец уничтожил в Красном море четыре беспилотника, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, передает Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, американский эсминец перехватил четыре беспилотника, выпущенные боевиками-хуситами по судоходным путям Красного моря.

Отмечается, что военно-морские силы США сбили беспилотники, которые вылетели из районов, контролируемых хуситами в Йемене.

Американский эсминец патрулировал территорию в рамках операции Prosperity Guardian, миссии под руководством Вашингтона, направленной для предотвращения распространения насилия на стратегических водных путях - добавляет издание.

Напомним,

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, который атаковал судно у берегов Индии в в субботу, 23 декабря, был запущен из Ирана.

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