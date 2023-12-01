Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Американские законодатели призывают расследовать деятельность китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Группа из 11 законодателей Палаты представителей Конгресса США обратилась к администрации Байдена с просьбой провести расследование и потенциально наложить санкции на китайского производителя беспилотников Autel Robotics, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на агентство Reuters.

Детали

В письме, подписанном председателем комитета Палаты представителей по вопросам Китая республиканцем Майком Галлахером и главным демократом группы Раджей Кришнамурти, содержится просьба к министерствам торговли, обороны и финансов расследовать деятельность компании Autel Robotics, материнской компанией которой является Autel Intelligent Technology.

Конгрессмены отмечают, что Autel Robotics якобы открыто связана с Народно-освободительной армией Китая и представляет прямую угрозу национальной безопасности США. Среди аспектов опасности - покупка и эксплуатация беспилотников Autel местными правоохранительными органами и государственными ведомствами, что потенциально открывает конфиденциальные данные по всей стране.

Пентагон заявил, что ответит на письмо законодателей.

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Дополнение

В 2019 году Конгресс запретил Пентагону покупать или использовать беспилотники и компоненты, произведенные в Китае.

В 2020 году Министерство торговли ввело ограничения на экспорт китайского производителя дронов DJI, обвинив его в соучастии в притеснении уйгурского меньшинства Китая и помощи военным.

Законодатели поинтересовались, должны ли быть применены аналогичные ограничения к компании Autel, ссылаясь на беспокойство, что технологии компании использовались в Синьцзяне, и кроме того - компания "в дальнейшем, как представляется, потенциально поддерживает продолжающееся вторжение России в Украину".

Также отмечается, что в ноябре Галлахер и Кришнамурти представили законопроект, который имеет целью запретить правительству США покупать любые китайские беспилотники.

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