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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 12:28  •  19423 просмотра

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Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными

В Министерстве иностранных дел Китая не стали комментировать информацию The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили планы строительства тоннеля из россии во временно оккупированный Крым, сославшись на "безосновательность" сообщения. Такое заявление в понедельник сделал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.

Я не буду комментировать безосновательные сообщения

- сказал Ван Вэньбинь.

Так он отреагировал на сообщение The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили проект тоннеля россия-Крым. 

Напомним

Washington Post сообщал, что россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым. Издание отмечало, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, ведут тайные переговоры. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек

Из Донецкой области было эвакуировано более 97 000 человек, в том числе более 12,5 тыс. детей, которые получают финансовую и другую помощь в Житомирской области.

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Джек Ма, соучредитель Alibaba, запустил компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food стоимостью 1,4 миллиона долларов, специализирующуюся на производстве упакованных пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг последовал за периодом низкого публичного внимания после того, как компании Ма понесли значительные финансовые потери из-за государственной проверки.

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Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.

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Депутата ривненского областного совета задержали за недекларирование миллионного состояния; он может выйти под залог в 192 миллиона гривен. У него изъяли более 4 миллионов долларов, элитные автомобили и ценные вещи.

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Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.

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Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш

Несмотря на сложные погодные условия, украинские войска успешно защищают Авдеевскую промзону от постоянных обстрелов, при этом враг несет значительные потери.

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец

Двое украинцев были избиты и ограблены в Каменце Зонбковицком, Польша, вооруженными футбольными фанатами из-за их национальности. Об инциденте сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который также обратился в министерство иностранных дел Украины относительно надлежащего реагирования на этот недопустимый случай.

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В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец