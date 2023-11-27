Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"

В Министерстве иностранных дел Китая не стали комментировать информацию The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили планы строительства тоннеля из россии во временно оккупированный Крым, сославшись на "безосновательность" сообщения. Такое заявление в понедельник сделал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.

Я не буду комментировать безосновательные сообщения - сказал Ван Вэньбинь.

Так он отреагировал на сообщение The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили проект тоннеля россия-Крым.

Напомним

Washington Post сообщал, что россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым. Издание отмечало, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, ведут тайные переговоры.