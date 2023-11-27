Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"
Киев • УНН
Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными
В Министерстве иностранных дел Китая не стали комментировать информацию The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили планы строительства тоннеля из россии во временно оккупированный Крым, сославшись на "безосновательность" сообщения. Такое заявление в понедельник сделал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.
Я не буду комментировать безосновательные сообщения
Так он отреагировал на сообщение The Washington Post, что руководители россии и Китая обсудили проект тоннеля россия-Крым.
Напомним
Washington Post сообщал, что россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым. Издание отмечало, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, ведут тайные переговоры.
Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"
Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными.
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