Американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики впервые совершили учебный полет в Финляндии вблизи границы с РФ. Как заявили в Москве - из-за этого в небо поднимали истребители МиГ-29 и МиГ. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерства обеих стран.

Детали

Силы обороны Финляндии заявили, что бомбардировщики B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье.

Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались тремя американскими самолетами-заправщиками - говорится в заметке.

Норвежское издание The Barents Observer впрочем утверждает, что самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, приблизились к Кольскому полуострову настолько близко, насколько это возможно с юго-западной стороны. Там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг.

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Отмечается, что американские пилоты могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром " Оленья" , с которого обычно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине.

Во время полета по территории Финляндии американскую авиацию сопровождала группа F/A-18 ВВС республики.

В Минобороны Финляндии подчеркивают, что это - нормальное сотрудничество страны с членами Альянса.

Это нормальное сотрудничество, осуществляемое на территории страны-члена НАТО, и оно демонстрирует основную основу совместной обороны и сдерживания - прокомментировал тренировочные полеты министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Реакция россии

В свою очередь в российском минобороны заявили, что засекли американские самолеты над акваторией Баренцева моря. Там объяснили, что для идентификации целей было поднято два самолета.

В воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-52 - резюмировали в российском министерстве.

Там добавили, что при приближении российских самолетов американские бомбардировщики выполнили разворот вблизи границ рф.

Напомним

Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение, которое предоставляет США доступ к 15 финским военным базам, разрешает присутствие американских солдат и хранение их военной техники в Финляндии.