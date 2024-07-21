Киев • УНН
Два бомбардировщика B-52 США впервые пролетели над Финляндией вблизи границы с Россией. В свою очередь рф подняла собственные истребители для идентификации воздушных целей.
Американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики впервые совершили учебный полет в Финляндии вблизи границы с РФ. Как заявили в Москве - из-за этого в небо поднимали истребители МиГ-29 и МиГ. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерства обеих стран.
Детали
Силы обороны Финляндии заявили, что бомбардировщики B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье.
Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались тремя американскими самолетами-заправщиками
Норвежское издание The Barents Observer впрочем утверждает, что самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, приблизились к Кольскому полуострову настолько близко, насколько это возможно с юго-западной стороны. Там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг.
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Отмечается, что американские пилоты могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром " Оленья" , с которого обычно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине.
Во время полета по территории Финляндии американскую авиацию сопровождала группа F/A-18 ВВС республики.
В Минобороны Финляндии подчеркивают, что это - нормальное сотрудничество страны с членами Альянса.
Это нормальное сотрудничество, осуществляемое на территории страны-члена НАТО, и оно демонстрирует основную основу совместной обороны и сдерживания
В свою очередь в российском минобороны заявили, что засекли американские самолеты над акваторией Баренцева моря. Там объяснили, что для идентификации целей было поднято два самолета.
В воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-52
Там добавили, что при приближении российских самолетов американские бомбардировщики выполнили разворот вблизи границ рф.
Напомним
Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение, которое предоставляет США доступ к 15 финским военным базам, разрешает присутствие американских солдат и хранение их военной техники в Финляндии.