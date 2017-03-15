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Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет

Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Американские ученые из Института исследования пустыни (DRI) обнаружили, что жидкости для электронных сигарет могут вызвать рак, передает УНН со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology.

Так, ученые измерили концентрацию альдегидов, которые содержатся в паре электронных сигарет. При исследовании применялись три типа вейпов с пятью видами жидкости для них. Парение происходило с помощью автоматической установки, которая делала 4-секундные затяжки с перерывом в 30 секунд между ними.

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По словам ученых, при каждой затяжке каждой из жидкостей вейпер получает невероятно большое количество альдегидов, основная часть которых вырабатываются из-за термического разложения компонентов ароматизаторов. Во всех экспериментах количество альдегидов превышало пороговые значения, установленные ассоциацией государственных промышленных гигиенистов США.

Авторы работы отметили, что объем альдегидов увеличивается пропорционально количеству ароматизаторов в жидкости. Они заявили, что продолжат свои исследования и планируют проверить воздействие других вкусовых добавок на формирование альдегидов и прочих токсичных соединений.

Вейпинг — это использование электронных сигарет, то есть ингаляторов. Первоначально они продавались как средство борьбы с привычкой табакокурения. Со временем вейпинг стал новой молодежной субкультурой.

Напомним, ученые выяснили, как курение мужчины влияет на здоровье будущих детей.

Также напомним, курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких.

В ВОЗ отмечают, что Украина занимает 11 место среди всех стран по уровню употребления сигарет.

В Украине больше 10 млн активных курильщиков, а это треть трудоспособного населения.

Ежегодно от курения Украина теряет 100-120 тысяч человек, что составляет 13% всех смертей.

По словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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