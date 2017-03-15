Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Американские ученые из Института исследования пустыни (DRI) обнаружили, что жидкости для электронных сигарет могут вызвать рак, передает УНН со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology.
Так, ученые измерили концентрацию альдегидов, которые содержатся в паре электронных сигарет. При исследовании применялись три типа вейпов с пятью видами жидкости для них. Парение происходило с помощью автоматической установки, которая делала 4-секундные затяжки с перерывом в 30 секунд между ними.
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По словам ученых, при каждой затяжке каждой из жидкостей вейпер получает невероятно большое количество альдегидов, основная часть которых вырабатываются из-за термического разложения компонентов ароматизаторов. Во всех экспериментах количество альдегидов превышало пороговые значения, установленные ассоциацией государственных промышленных гигиенистов США.
Авторы работы отметили, что объем альдегидов увеличивается пропорционально количеству ароматизаторов в жидкости. Они заявили, что продолжат свои исследования и планируют проверить воздействие других вкусовых добавок на формирование альдегидов и прочих токсичных соединений.
Вейпинг — это использование электронных сигарет, то есть ингаляторов. Первоначально они продавались как средство борьбы с привычкой табакокурения. Со временем вейпинг стал новой молодежной субкультурой.
Напомним, ученые выяснили, как курение мужчины влияет на здоровье будущих детей.
Также напомним, курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких.
В ВОЗ отмечают, что Украина занимает 11 место среди всех стран по уровню употребления сигарет.
В Украине больше 10 млн активных курильщиков, а это треть трудоспособного населения.
Ежегодно от курения Украина теряет 100-120 тысяч человек, что составляет 13% всех смертей.
По словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии.