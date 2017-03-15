Американські вчені виявили небезпечний вплив електронних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Американські вчені з Інституту дослідження пустелі (DRI) виявили, що рідини для електронних сигарет можуть викликати рак, передає УНН з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science & Technology.
Так, вчені виміряли концентрацію альдегідів, які містяться в парі електронних сигарет. При дослідженні застосовувалися три типи вейпів з п'ятьма видами рідини для них. Парення відбувалося за допомогою автоматичної установки, яка робила чотирьохсекундні затягування з перервою в 30 секунд між ними.
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За словами науковців, при кожному затягуванні кожної з рідин вейпер отримує неймовірно велику кількість альдегідів, основна частина яких утворюється через термічне розкладання компонентів ароматизаторів. В усіх експериментах кількість альдегідів перевищувала граничні значення, встановлені асоціацією державних промислових гігієністів США.
Автори роботи відзначили, що обсяг альдегідів збільшується пропорційно кількості ароматизаторів у рідині. Вони заявили, що продовжать свої дослідження і планують перевірити вплив інших смакових добавок на формування альдегідів та інших токсичних сполук.
Вейпінг - це використання електронних сигарет, тобто інгаляторів. Спочатку вони продавалися як засіб боротьби зі звичкою тютюнопаління. З часом вейпінг став новою молодіжною субкультурою.
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За словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко”, лікаря вищої категорії, члена Європейської асоціації медичних онкологів ESMO Євгена Гірагосова, рак легенів є однією із найагресивніших форм онкології.