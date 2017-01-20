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Американские спецслужбы изучают возможные связи между РФ и командой Д.Трампа - СМИ

Американские спецслужбы изучают возможные связи между РФ и командой Д.Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 15237 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Американские правоохранительные органы и спецслужбы изучают перехваченные по каналам связи данные финансовых операций в рамках расследования дела о существовании связи между российскими официальными лицами и сподвижниками избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что разведка пришла к выводу, что некоторые из прошлых и нынешних советников избранного президента имели связи с Россией.

В частности, сообщается, что у экс-советника бывшего президента Украины В.Януковича Пола Манафорта были связи в Украине и в России.

Кроме того сообщается, что связи с Россией могли иметь бывший советник Д.Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж и республиканец Роджер Стоун.

Отмечается, что ФБР проводит проверки совместно с Агентством национальной безопасности, Центральным разведывательным управлением и отделом по расследованию финансовых преступлений Минфина США.

Представители кампании Д.Трампа заявили, что не знают о причинах расследования.

"У нас нет ни малейшего понятия о том, что ведется какое-то расследование, а также о его основаниях", - заявила пресс-секретарь Д.Трампа Хоуп Хикс.

Издание отмечает, что сотрудники разведывательных агентств передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений не представлено.

Как сообщал УНН, издание Politico опубликовало свое собственное расследование о якобы вмешательстве украинской власти в избирательную кампанию президента США.

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