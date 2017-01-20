Американські спецслужби вивчають можливі зв’язки між РФ та командою Д.Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Американські правоохоронні органи і спецслужби вивчають перехоплені по каналах зв'язку дані фінансових операцій в рамках розслідування справи про існування зв'язку між російськими офіційними особами і сподвижниками обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Зазначається, що розвідка дійшла висновку, що деякі з минулих і нинішніх радників обраного президента мали зв'язки з Росією.
Зокрема, повідомляється, що у екс-радника колишнього президента України В.Януковича Пола Манафорта були зв'язки в Україні і в Росії.
Крім того повідомляється, що зв'язки з Росією могли мати колишній радник Д.Трампа з питань зовнішньої політики Картер Пейдж і республіканець Роджер Стоун.
Відзначається, що ФБР проводить перевірки спільно з Агентством національної безпеки, Центральним розвідувальним управлінням і відділом з розслідування фінансових злочинів мінфіну США.
Представники кампанії Д.Трампа заявили, що не знають про причини розслідування.
"У нас немає ні найменшого поняття про те, що ведеться якесь розслідування, а також про його підставах", - заявила прес-секретар Д.Трампа Хоуп Хікс.
Видання зазначає, що співробітники розвідувальних агентств передали звіти на підставі прослушки в Білий дім, проте ніяких доказів правопорушень не представлено.
Як повідомляв УНН, видання Politico опублікувало своє власне розслідування щодо начебто втручання української влади у виборчу кампанію президента США.