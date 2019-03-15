Американка потратит часть выигрыша в лотерею на благотворительность

Победительница профинансирует Центр искусств Симпсонвилл (г. Симпсонвилл), Фонд помощи пострадавшим от ураганов и торнадо.

В октябре 2018 года женщина сорвала джекпот лотереи Mega Millions размером в 1,5 млрд долл. Но забрала домой 878 млн долл., поскольку решила получить единоразовую выплату приза.

Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать выигрыш на благотворительность.

Например, одна из недавних миллионеров лотереи "Лото-Забава", Оксана Сорокина, решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.