Американка витратить частину виграшу в лотерею на благодійність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Американка, яка зірвала найбільший джекпот, витратить частину виграшу на благодійність, передає УНН з посиланням на foxnews.com.
Переможниця профінансує Центр мистецтв Сімпсонвілль (м. Сімпсонвілль), Фонд допомоги постраждалим від ураганів і торнадо.
У жовтні 2018 року жінка зірвала джекпот лотереї Mega Millions розміром в 1,5 млрд дол., але забрала додому 878 млн дол., оскільки вирішила отримати одноразову виплату призу.
Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.
Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.