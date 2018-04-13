Американец нашел лотерейный билет с многомиллионным выигрышем в мусорном баке

Отмечается, что глава семьи часто дарит на День рождения супруге лотерейные билеты. В этом году американец решил не изменять традиции и поздравил свою жену очередным билетом.

В свою очередь именинница, стерев защитный слой, решила, что ничего не выиграла, и выбросила билет в мусор. Однако супруг не поверил, что жене не повезло. Он нашел билет в мусорном ведре и перепроверил. Оказалось, что жена выиграла два миллиона долларов.

Американская пара решила получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов, выигрыш американцев составит 1,3 млн долл.

Напомним, недавно украинец выиграл 3 млн грн благодаря купленному в интернете лотерейному билету “Лото-Забава”.