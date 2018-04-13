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Американець знайшов лотерейний білет з багатомільйонним виграшем у сміттєвому баку

Київ • УНН

 • 15806 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сімейна пара з американського штату Мічиган виграла 2 млн дол. в лотерею. Про це повідомляє UPI, передає УНН.

Відзначається, що глава сім'ї часто дарує на День народження дружині лотерейні білети. В цьому році американець вирішив не змінювати традиції і привітав свою дружину черговим білетом.

У свою чергу іменинниця, стерши захисний шар, вирішила, що нічого не виграла, і викинула білет у сміття. Однак чоловік не повірив, що дружині не пощастило. Він знайшов білет в сміттєвому відрі і перевірив ще раз. Виявилося, що дружина виграла два мільйони доларів.

Американська пара вирішила отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків, виграш американців становитиме 1,3 млн дол.

Нагадаємо, нещодавно українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті лотерейному білету "Лото-Забава".

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