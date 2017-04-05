Алкогольная продукция в 2016 году принесла бюджету почти 7 млрд грн - Минфин

В то же время, за четыре года (2013 - 2016 гг.. - ред.) поступления акцизного налога с произведенных и ввезенных ликероводочных изделий в государственный бюджет выросли на 31,9%.

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Так, в 2013 году поступления акцизного налога с произведенных и ввезенных ликероводочных изделий в государственный бюджет составили 4,7 млрд грн, в 2014 - 5,9 млрд грн, в 2015 году - 5,7 млрд грн, в 2016 - 6,9 млрд грн.

В то же время, на фоне необоснованно завышенных акцизов, эксперты констатируют значительное падение производства легальной алкогольной продукции. В частности, с 2010 по 2016 год легальное производство сократилось в два с половиной раза: с 39 млн декалитров в 2010 году до 16 млн декалитров в 2016 году.

При этом, доля теневого сегмента рынка выросла втрое - с 15-20% в 2010 году до 45-59% в 2016 году.

Стоимость спирта в указанный промежуток времени также выросла в два с половиной раза: с 39,4 грн в 2010 году до 105,8 грн в 2016 году на 1 л 100% спирта.

Напомним, в ВР инициируют пересмотр акцизов на алкоголь.