Алкогольная продукция в 2016 году принесла бюджету почти 7 млрд грн - Минфин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40582 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156622 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116515 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116510 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112542 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104244 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107065 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153636 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. За год поступления в государственный бюджет акцизного налога с произведенных и ввезенных ликероводочных изделий выросли на 17,4% - до 6,9 млрд грн в 2016 году. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минфина, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы.

В то же время, за четыре года (2013 - 2016 гг.. - ред.) поступления акцизного налога с произведенных и ввезенных ликероводочных изделий в государственный бюджет выросли на 31,9%.

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Так, в 2013 году поступления акцизного налога с произведенных и ввезенных ликероводочных изделий в государственный бюджет составили 4,7 млрд грн, в 2014 - 5,9 млрд грн, в 2015 году - 5,7 млрд грн, в 2016 - 6,9 млрд грн.

В то же время, на фоне необоснованно завышенных акцизов, эксперты констатируют значительное падение производства легальной алкогольной продукции. В частности, с 2010 по 2016 год легальное производство сократилось в два с половиной раза: с 39 млн декалитров в 2010 году до 16 млн декалитров в 2016 году.

При этом, доля теневого сегмента рынка выросла втрое - с 15-20% в 2010 году до 45-59% в 2016 году.

Стоимость спирта в указанный промежуток времени также выросла в два с половиной раза: с 39,4 грн в 2010 году до 105,8 грн в 2016 году на 1 л 100% спирта.

Напомним, в ВР инициируют пересмотр акцизов на алкоголь.

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