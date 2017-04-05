Алкогольна продукція у 2016 році принесла бюджету майже 7 млрд грн - Мінфін

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. За рік надходження до державного бюджету акцизного податку з вироблених та ввезених лікеро-горілчаних виробів зросли на 17,4% - до 6,9 млрд грн у 2016 році. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Мінфіну, посилаючись на дані Державної казначейської служби.

Водночас, за чотири роки (2013 – 2016 рр.. – ред.) надходження акцизного податку з вироблених та ввезених лікеро-горілчаних виробів до державного бюджету зросли на 31,9%.

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Так, у 2013 році надходження акцизного податку з вироблених та ввезених лікеро-горілчаних виробів до державного бюджету становили 4,7 млрд грн, у 2014 - 5,9 млрд грн, у 2015 році – 5,7 млрд грн, у 2016 – 6,9 млрд грн.

У той же час, на тлі необґрунтовано завищених акцизів, експерти констатують значне падіння виробництва легальної алкогольної продукції. Зокрема, з 2010 по 2016 рік легальне виробництво скоротилася у два з половиною рази: з 39 млн декалітрів у 2010 році до 16 млн декалітрів у 2016 році.

При цьому, частка тіньового сегменту ринку зросла втричі – з 15-20% у 2010 році до 45-59% у 2016 році.

Вартість спирту у вказаний проміжок часу також зросла у два з половиною рази: з 39,4 грн у 2010 році до 105,8 грн у 2016 році на 1 л 100% спирту.

Нагадаємо, у ВР ініціюють перегляд акцизів на алкоголь.

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