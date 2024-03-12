Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.

Недавно бронзовый призер Олимпийских игр, украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с бывшим теннисистом, обладателем четырех титулов АТР, а ныне - военным Нацгвардии Сергеем Стаховским провели для юных спортсменов увлекательный мастер-класс в СРЦ "Leoland", пишет УНН.

Главный вдохновитель "Leoland" Александр Свищев рассказал, что после анонса события и звездных тренеров, количество желающих насчитывало несколько сотен за несколько часов. А общее количество участников, принявших участие насчитывало почти 500 детей от 6-ти до 16-ти лет.

"Мы понимали, что приезд Элины Свитолиной и Сергея Стаховского в "Leoland" вызовет ажиотаж среди юных спортсменов. Но, признаюсь, были поражены количеством желающих посетить мастер-класс: за два часа к нам обратились несколько сотен родителей, которые зарегистрировали детей на мероприятие. Во время события было очень приятно наблюдать за детьми, они радовались, что имеют возможность пообщаться с Элиной и Сергеем, взять автограф и сделать фото. У детей сияли глаза, этих искренних эмоций нам всем сейчас очень не хватает. Поэтому наш спорткомплекс с радостью готов открывать свои двери для таких хороших проектов", - рассказал Александр Свищов.

Мастер-класс по теннису также посетили украинские воины, которые проходят реабилитацию в центре "Unbroken". Для большинства из них это был дебют в этом виде спорта, они впервые держали в руках ракетки. Однако поделились, что после такого мастер-класса планируют продолжить занятия - теннис их увлек.

"Я получил огромное удовольствие от сегодняшней игры в теннис, от общения с Элиной и Сергеем. Такие события имеют очень большое положительное влияние как для детей, так и для нас. Для социализации, видения того, что происходит в гражданской жизни, но и для тех маленьких кнопок, которые сейчас будут играть. Это наше будущее, мы должны делать для них все", - поделился впечатлениями защитник Владимир Рудковский.

Элина Свитолина отметила, что Украина - очень талантливая нация, и что мастер-класс посетило много способных детей. Спортсменка рассказала, что именно такие мероприятия помогают открывать еще больше будущих звезд тенниса.

"Сегодня здесь очень много детей, даже больше, чем мы ожидали. Это очень положительные эмоции, поэтому мы очень рады здесь быть. Это требует много времени и усилий, но это самое малое, что мы можем сделать для нашей страны, для ее будущего", - подчеркнула Элина Свитолина.

Сергей Стаховский в свою очередь добавил, что из-за нехватки времени они не имеют возможности устраивать более длительные мероприятия, однако даже такие небольшие мастер-классы дарят детям море позитива: "Очень жаль, что мало времени. Все они хотят больше, а у нас просто нет физически такой возможности, поэтому оно все очень быстро идет. Но делаем для детей то, что можем".

Похожие мастер-классы пройдут в других городах Украины, отметили звездные спортсмены.

Александр Юрьевич Свищев отметил, что после мастер-класса и тех эмоций, которые подарили детям Элина Свитолина и Сергей Стаховский, и того с какой открытостью и искренностью они относятся к детям, возникла идея проведения летнего лагеря и других интересных проектов для детей на кортах "Leoland". Ведь сейчас как никогда важно дать детям возможность развиваться как физически, так и ментально, отметил бизнесмен.

Александр Свищев рассказал, что за год работы спортивно-развлекательного комплекса "Leoland" дети начали массово заниматься большим теннисом. Каждый месяц есть большие турниры по теннису. Также в комплексе работает школа для самых маленьких спортсменов "LeoSport".

"Уже успели провести чемпионаты Украины среди детей и взрослых, которых во Львове не было уже более десяти лет. Я считаю, это большой прорыв. Лично для меня очень ценным является тот факт, что дети во Львове по-новому и еще сильнее полюбили теннис, я вижу этот пыл в их глазах во время соревнований, это неоценимые эмоции. Могу сказать, что мы имеем хорошие успехи и уверенно движемся в воспитании молодых теннисистов", - резюмировал Свищев.