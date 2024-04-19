Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  189948 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  223626 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  223769 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  172712 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118408 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129062 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139793 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138127 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124553 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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12 апреля 2024, 06:00  •  518686 просмотра

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Новости Бизнеса •   •  415 просмотра
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Одесская областная государственная администрация отменила расточительные тендеры на сумму более 6 миллионов гривен и направила материалы в правоохранительные органы.

Экономика •   •  2338 просмотра
Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Нидерланды - не единственная страна, которая готова покупать батареи ПВО Patriot у любой страны для передачи Украине, наблюдается интенсивная партнерская активность по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российского вторжения.

Война •   •  2588 просмотра
Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.

Война •   •  2568 просмотра
"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Во время встречи Кулеба и Кэмерон согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы в пользу Украины.

Война •   •  3337 просмотра
Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.

Общество •   •  3733 просмотра
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Президент Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия.

Война •   •  8000 просмотра
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 6 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,6037 UAH/USD.

Экономика •   •  6587 просмотра
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Германия и Украина обсудили предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и беспилотных атак на гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  8190 просмотра
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС

Ракетные обстрелы в Днепропетровской области унесли жизни 8 человек, ранили 29 и нанесли значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.

Война •   •  7613 просмотра
Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС