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Актер Мэттью МакКонахи думает над баллотированием в губернаторы Техаса

Актер Мэттью МакКонахи думает над баллотированием в губернаторы Техаса

Киев  •  УНН

 • 44077 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Американский актер Мэттью МакКонахи все еще рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Техас в США, пишет УНН со ссылкой на американский телеканал CNN.

Детали

Так, уроженец Техаса МакКонахи сказал в эфире подкаста “Set it Straight: Myths and Legends”, что он “оценивает” идею после того, как участники американской кантри-группы Midland сказали, что актер должен баллотироваться.

Если МакКонахи действительно баллотируется, то согласно газете Houston Chronicle, скорее всего, он будет соревноваться с демократом Бето О’Рурком и нынешним губернатором Грегом Эбботтом.

МакКонахи сказал, что его сомнения касательно политической карьеры связаны с желанием оставаться "художником".

“Я должен оставаться художником. Я заслужил свое право наслаждаться частью жизни "субботним вечером", частью, в которой есть музыка. В ней должна быть музыка. Вы понимаете, о чем я. Я очень хорошо отношусь к прилежности, утру понедельника, практичности, структуре, я весь такой. Но я должен продолжать быть художником в том, что я делаю”, — сказал он в подкасте.

Что было ранее

По результатам опроса, опубликованным в апреле текущего года, в должности губернатора Техаса МакКонахи поддержало бы 45% жителей штата, в то время как за действующего бы губернатора проголосовали лишь 33%.

Контекст

Выборы губернатора Техаса запланированы на 2022 год. В ноябре прошлого года МакКонахи, который родился в штате и сейчас живет там с семьей, оценил свой шанс пойти в политику. Тогда он заявил, что подобная деятельность кажется ему безнадежной, но он подумает над этой возможностью.

Мэтью МакКонахи известный комедийными и драматическими ролями. Свой первый “Оскар” актер получил за роль в нашумевшей биографической драме “Далласский клуб покупателей”. Фильмография актера насчитывает множество разноплановых картин.

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