Актор Меттью МакКонахі думає над балотуванням у губернатори Техасу

Деталі

Так, уродженець Техасу МакКонахі сказав в ефірі подкасту "Set it Straight: Myths and Legends", що він "оцінює" ідею після того, як учасники американської кантрі-групи Midland сказали, що актор повинен балотуватися.

Якщо МакКонахі дійсно балотується, то згідно з даними газети Houston Chronicle, швидше за все, він буде змагатися з демократом Бето О'Рурк і нинішнім губернатором Грегом Ебботтом.

МакКонахі сказав, що його сумніви щодо політичної кар'єри пов'язані з бажанням залишатися "художником".

"Я повинен залишатися художником. Я заслужив своє право насолоджуватися частиною життя "суботнім вечором", частиною, у якій є музика. У ній повинна бути музика. Ви розумієте, про що я. Я дуже добре ставлюся до сумлінності, ранку понеділка, практичності, структури, я весь такий. Але я повинен продовжувати бути художником в тому, що я роблю", - сказав він в подкасті.

Що було раніше

За результатами опитування, опублікованими в квітні поточного року, на посаді губернатора Техасу МакКонахі підтримало б 45% жителів штату, у той час як за чинного б губернатора проголосували лише 33%.

Контекст

Вибори губернатора Техасу заплановані на 2022 рік. У листопаді минулого року МакКонахі, який народився в штаті і зараз живе там з сім'єю, оцінив свій шанс піти в політику. Тоді він заявив, що подібна діяльність здається йому безнадійною, але він подумає над цією можливістю.

Метью МакКонахі відомий комедійними і драматичними ролями. Свій перший "Оскар" актор отримав за роль в гучній біографічній драмі "Далласький клуб покупців". Фільмографія актора налічує безліч різнопланових картин.