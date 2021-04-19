Половина жителей Техаса хотят видеть на посту губернатора актера Мэтью МакКонахи - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На посту губернатора Техаса американского актера Мэтью МакКонахи поддержало бы 45% жителей штата, в то время как за действующего бы губернатора проголосовали лишь 33%. Об этом свидетельствует опрос от The Dallas Morning News и университета Техаса Тайлера, передает УНН.
Детали
В опросе приняли участие 1126 зарегистрированных избирателей из Техаса. Согласно результатам, 45% жителей отметили, что поддержали бы Мэтью МакКонахи в должности губернатора, если бы он баллотировался. В то же время, за действующего губернатора Грега Эббота проголосовали бы 33%, 22% отметили, что отдали бы свой голос за другого.
Сам актер неоднократно заявлял о желании уйти в политику, но в то же время отмечал, это будет зависеть от избирателей, которые его бы поддержали.
Контекст
Выборы губернатора Техаса запланированы на 2022 год. В ноябре прошлого года МакКонахи оценил свой шанс пойти в политику. Тогда он заявил, что подобная деятельность кажется ему безнадежной, но он подумает над этой возможностью.
Мэтью МакКонахи известный комедийными и драматическими ролями. Свой первый “Оскар” актер получил за роль в нашумевшей биографической драме “Далласский клуб покупателей”. Фильмография актера насчитывает множество разноплановых картин.
В июле 2020 года стало известно, что известный американский рэпер Канье Уэст подал свою кандидатуру на пост президента США.