Половина жителів Техасу бажають бачити на посаді губернатора актора Метью МакКонахі - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На посаді губернатора Техасу американського актора Метью МакКонахі підтримало б 45% жителів штату, в той час, як за діючого б губернатора проголосували лише 33%. Про це свідчить опитування від The Dallas Morning News та університету Техасу Тайлера, передає УНН.
Деталі
В опитуванні прийняли участь 1 126 зареєстрованих виборців з Техасу. Згідно з результатами, 45% жителів зазначили, що підтримали б Метью МакКонахі на посаді губернатора, якщо б він балотувався. В той же час, за діючого губернатора Грега Еббота проголосували б 33%, 22% зазначили, що віддали б свій голос за когось іншого.
Сам актор неодноразово заявляв про бажання піти в політику, але в той же час наголошував, це буде залежати від виборців, які б його підтримали.
Контекст
Вибори губернатора Техасу заплановані на 2022 рік. У листопаді минулого року МакКонахі оцінив свій шанс піти в політику. Тоді він заявив, що подібна діяльність здається йому безнадійною, але він подумає над цією можливістю.
Метью МакКонахі відомий комедійними і драматичними ролями. Свій перший “Оскар” актор отримав за роль в гучній біографічній драмі “Далласький клуб покупців”. Фільмографія актора налічує безліч різнопланових стрічок.
У липні 2020 року стало відомо, що відомий американський репер Каньє Вест подав свою кандидатуру на посаду президента США.