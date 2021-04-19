Половина жителів Техасу бажають бачити на посаді губернатора актора Метью МакКонахі - опитування

Деталі

В опитуванні прийняли участь 1 126 зареєстрованих виборців з Техасу. Згідно з результатами, 45% жителів зазначили, що підтримали б Метью МакКонахі на посаді губернатора, якщо б він балотувався. В той же час, за діючого губернатора Грега Еббота проголосували б 33%, 22% зазначили, що віддали б свій голос за когось іншого.

Сам актор неодноразово заявляв про бажання піти в політику, але в той же час наголошував, це буде залежати від виборців, які б його підтримали.

Контекст

Вибори губернатора Техасу заплановані на 2022 рік. У листопаді минулого року МакКонахі оцінив свій шанс піти в політику. Тоді він заявив, що подібна діяльність здається йому безнадійною, але він подумає над цією можливістю.

Метью МакКонахі відомий комедійними і драматичними ролями. Свій перший “Оскар” актор отримав за роль в гучній біографічній драмі “Далласький клуб покупців”. Фільмографія актора налічує безліч різнопланових стрічок.

У липні 2020 року стало відомо, що відомий американський репер Каньє Вест подав свою кандидатуру на посаду президента США.