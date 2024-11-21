Активность вражеских ДРГ значительно снизилась - пограничники
Киев • УНН
ГПСУ сообщает о значительном снижении активности российских ДРГ на границе с Украиной. Силы обороны контролируют всю протяженность границы, несмотря на попытки врага вести диверсионную деятельность.
Силы обороны фиксируют снижение попыток захода на территорию Украины российских диверсионно-разведывательных групп, но враг не отказывается от своей диверсионной деятельности. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Детали
"Относительно попыток захода на нашу территорию ДРГ, то могу отметить, что активность их значительно снизилась, но видим, что враг не отказался от своей диверсионной деятельности. ДРГ разоблачались и по Сумскому направлению", - сказал Демченко.
"Мы помним случай попытки захода на нашу территорию по Черниговщине, когда враг поставил свои тряпки, но надо понимать, что отдельные участки могут быть отрезаны от границы, как это по Черниговщине, реками. Силы обороны контролируют всю протяженность границы с россией в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, но, несмотря на обстрелы, действия противника, то наши подразделения Сил обороны удерживают те направления, где более возможно возводить укрепления и полноценно контролировать линию границы", - отметил спикер ГПСУ.
Напомним
Украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч, не соответствует действительности. Мост они не переходили, указали в ГПСУ.