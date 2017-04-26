Активисты "Украинского выбора" почтили память жертв Чернобыльской трагедии

По информации пресс-службы, со вступительным словом ко всем присутствующим обратился Валерий Апохнин, заместитель координатора Движения по работе с общественными организациями.

“Более 30 лет назад в результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено около двухсот тонн радиоактивных веществ, от радиации пострадало около семи миллионов человек, десятки тысяч человек умерли от лучевой болезни. Это была самая грандиозная катастрофа в истории Украины. Прошло много лет, но мы не должны забывать подвиг ликвидаторов, которые добровольно шли спасать нашу страну. Их подвиг оплачен жизнями”, — отметил он.

Заместитель руководителя направления по организационному строительству Движения “Украинский выбор — Право народа” Игорь Швыгин, в свою очередь, призвал не забывать героизм тех, кто совершил подвиг в Чернобыле.

“Прошло много лет, и люди стали забывать подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы, общественники, будем бороться за то, чтобы о них помнили и помогали, потому что их подвиг оплачен жизнями!” — сказал он.

Активист Движения “Украинский выбор — Право народа” Юрий Козачище подчеркнул: “Сегодня мы пришли отдать дань памяти и уважения тем, кто пожертвовал своими жизнями ради будущего своих детей и внуков. Кто добровольно шел спасать нашу страну от губительной для всего живого радиации. Мы должны помнить своих героев”.

“Активисты „Украинского выбора — Права народа“ и представители общественных организаций — партнеров Движения отдали дань уважения всем пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции и почтили память погибших ликвидаторов. В трагический для украинского народа день, 26 апреля, участники Движения „Украинский выбор — Право народа“ склоняют головы перед памятью сотен тысяч своих сограждан, погибших от последствий Чернобыльской радиационной катастрофы”, отметили в пресс-службе.

Как сообщал “Украинский выбор”, 26 апреля 2016 года в Киеве возле Национального музея Чернобыля участники Общественного движения “Украинский выбор” провели митинг памяти, посвященный 30-й годовщине трагедии.

Также 15 февраля 2017 года, в День чествования участников боевых действий на территории других государств, активисты Общественного движения “Украинский выбор ― Право народа” по всей стране почтили память воинов-интернационалистов.