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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109598 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Активисты "Украинского выбора" почтили память жертв Чернобыльской трагедии

Активисты "Украинского выбора" почтили память жертв Чернобыльской трагедии

Киев  •  УНН

 • 15720 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в Киеве возле Национального музея Чернобыля участники Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” провели митинг памяти, посвященный 31-й годовщине трагедии, случившейся на Чернобыльской АЭС. Эта крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа и сегодня является одной из наиболее острых проблем Украины, не позволяющая забывать о судьбах тех, кто отдал здоровье и жизнь в борьбе с ее последствиями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Общественного движения.

По информации пресс-службы, со вступительным словом ко всем присутствующим обратился Валерий Апохнин, заместитель координатора Движения по работе с общественными организациями.

“Более 30 лет назад в результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено около двухсот тонн радиоактивных веществ, от радиации пострадало около семи миллионов человек, десятки тысяч человек умерли от лучевой болезни. Это была самая грандиозная катастрофа в истории Украины. Прошло много лет, но мы не должны забывать подвиг ликвидаторов, которые добровольно шли спасать нашу страну. Их подвиг оплачен жизнями”, — отметил он.

Заместитель руководителя направления по организационному строительству Движения “Украинский выбор — Право народа” Игорь Швыгин, в свою очередь, призвал не забывать героизм тех, кто совершил подвиг в Чернобыле.

“Прошло много лет, и люди стали забывать подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы, общественники, будем бороться за то, чтобы о них помнили и помогали, потому что их подвиг оплачен жизнями!” — сказал он.

Активист Движения “Украинский выбор — Право народа” Юрий Козачище подчеркнул: “Сегодня мы пришли отдать дань памяти и уважения тем, кто пожертвовал своими жизнями ради будущего своих детей и внуков. Кто добровольно шел спасать нашу страну от губительной для всего живого радиации. Мы должны помнить своих героев”.

“Активисты „Украинского выбора — Права народа“ и представители общественных организаций — партнеров Движения отдали дань уважения всем пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции и почтили память погибших ликвидаторов. В трагический для украинского народа день, 26 апреля, участники Движения „Украинский выбор — Право народа“ склоняют головы перед памятью сотен тысяч своих сограждан, погибших от последствий Чернобыльской радиационной катастрофы”, отметили в пресс-службе.

Как сообщал “Украинский выбор”, 26 апреля 2016 года в Киеве возле Национального музея Чернобыля участники Общественного движения “Украинский выбор” провели митинг памяти, посвященный 30-й годовщине трагедии.

Также 15 февраля 2017 года, в День чествования участников боевых действий на территории других государств, активисты Общественного движения “Украинский выбор ― Право народа” по всей стране почтили память воинов-интернационалистов.

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