Активісти "Українського вибору" вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в Києві біля Національного музею Чорнобиля учасники Громадського руху "Український вибір - Право народу" провели мітинг пам'яті, присвячений 31-й річниці трагедії, що сталася на Чорнобильській АЕС. Ця найбільша в історії людства техногенна катастрофа і сьогодні є однією з найбільш гострих проблем України, що не дозволяє забувати про долі тих, хто віддав здоров'я і життя в боротьбі з її наслідками, передає УНН з посиланням на прес-службу Громадського руху.