Активісти "Українського вибору" вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в Києві біля Національного музею Чорнобиля учасники Громадського руху "Український вибір - Право народу" провели мітинг пам'яті, присвячений 31-й річниці трагедії, що сталася на Чорнобильській АЕС. Ця найбільша в історії людства техногенна катастрофа і сьогодні є однією з найбільш гострих проблем України, що не дозволяє забувати про долі тих, хто віддав здоров'я і життя в боротьбі з її наслідками, передає УНН з посиланням на прес-службу Громадського руху.
За інформацією прес-служби, зі вступним словом до всіх присутніх звернувся Валерій Апохнін, заступник координатора Руху по роботі з громадськими організаціями.
"За останні 30 років тому в результаті вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС в атмосферу було викинуто близько двохсот тонн радіоактивних речовин, від радіації постраждало близько семи мільйонів осіб, десятки тисяч людей померли від променевої хвороби. Це була найграндіозніша катастрофа в історії України. Минуло багато років, але ми не повинні забувати подвиг ліквідаторів, які добровільно йшли рятувати нашу країну. Їх подвиг оплачений життями", - зазначив він.
Заступник керівника напряму з організаційного будівництва Руху "Український вибір - Право народу" Ігор Швигін, в свою чергу, закликав не забувати героїзм тих, хто здійснив подвиг у Чорнобилі.
"Минуло багато років, і люди стали забувати подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми, громадські працівники, будемо боротися за те, щоб про них пам'ятали і допомагали, тому що їх подвиг оплачений життями!" - сказав він.
Активіст Руху "Український вибір - Право народу" Юрій Козачище підкреслив: "Сьогодні ми прийшли віддати данину пам'яті і поваги тим, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього своїх дітей і онуків. Хто добровільно йшов рятувати нашу країну від згубної для всього живого радіації. Ми повинні пам'ятати своїх героїв".
"Активісти "Українського вибору - Права народу" і представники громадських організацій - партнерів Руху віддали шану всім постраждалим від аварії на Чорнобильській атомній електростанції та вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. У трагічний для українського народу день, 26 квітня, учасники Руху "Український вибір - Право народу" схиляють голови перед пам'яттю сотень тисяч своїх співгромадян, які загинули від наслідків Чорнобильської радіаційної катастрофи", - відзначили в прес-службі.
Як повідомляв "Український вибір", 26 квітня 2016 року в Києві біля Національного музею Чорнобиля учасники Громадського руху "Український вибір" провели мітинг пам'яті, присвячений 30-й річниці трагедії.
Також 15 лютого 2017 року, в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, активісти Громадського руху "Український вибір - Право народу" по всій країні вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів.