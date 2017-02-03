Активисты пропустят поезд из карьера на оккупированную территорию в Бахмуте - П.Жебривский

"Договорились также, что ребята сейчас пропустят вагоны из карьера на временно оккупированную территорию", - написал П.Жебривский.

По его словам, во время встречи с активистами он предложил им алгоритм эффективного контроля за перемещением определенной категории товаров, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины.

"Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм", - отметил П.Жебривский, уточнив, что во время встречи нардепов на блокаде не было.

Председатель Донецкой ВГА подчеркнул, что решения относительно блокады принимают народные депутаты, а не активисты и они будут приняты после встречи в Авдеевке.

Напомним, 2 февраля около 50 вооруженных людей перекрыли железнодорожную станцию в Бахмуте .