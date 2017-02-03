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Активисты пропустят поезд из карьера на оккупированную территорию в Бахмуте - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 10982 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский договорился с активистами, которые блокируют железнодорожный переезд вблизи Бахмута, о пропуске поезда из карьера на оккупированную территорию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Активисты пропустят поезд из карьера на оккупированную территорию в Бахмуте - П.Жебривский

"Договорились также, что ребята сейчас пропустят вагоны из карьера на временно оккупированную территорию", - написал П.Жебривский.

По его словам, во время встречи с активистами он предложил им алгоритм эффективного контроля за перемещением определенной категории товаров, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины.

"Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм", - отметил П.Жебривский, уточнив, что во время встречи нардепов на блокаде не было.

Председатель Донецкой ВГА подчеркнул, что решения относительно блокады принимают народные депутаты, а не активисты и они будут приняты после встречи в Авдеевке.

Напомним, 2 февраля около 50 вооруженных людей перекрыли железнодорожную станцию в Бахмуте .

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