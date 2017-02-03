Активісти пропустять потяг з кар’єру на окуповану територію у Бахмуті - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський домовився з активістами, які блокують залізничний переїзд поблизу Бахмута, про пропуск потяга з кар’єру на окуповану територію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Домовились також, що хлопці зараз пропустять вагони з кар'єру на тимчасово окуповану територію", - написав П.Жебрівський.
За його словами, під час зустрічі з активістами він запропонував їм алгоритм дієвого контролю за переміщенням певної категорії товарів, які справді є об'єктами торгівлі, а не забезпеченням функціонування економіки України.
"Домовились, що народні депутати приїдуть до мене в Авдіївку і ми обговоримо запропонований алгоритм", - зазначив П.Жебрівський, уточнивши, що під час зустрічі нардепів на блокаді не було.
Голова Донецької ВЦА підкреслив, що рішення щодо блокади ухвалюють народні депутати, а не активісти і вони будуть прийняті після зустрічі в Авдіївці.
Нагадаємо, 2 лютого близько 50 озброєних людей перекрили залізничну станцію у Бахмуті.