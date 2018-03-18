Активисты на Майдане разбирают металлические конструкции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Активисты в центре столицы начали самостоятельно демонтировать металлические конструкции на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.
Во время антипрезидентского митинга сторонников бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили, которому запретили находиться на территории Украины, активисты начали самостоятельно демонтировать металлические конструкции в центре столицы.
Активисты отметили, что конструкции "мешают" им и были установлены, чтобы помешать митингу.
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