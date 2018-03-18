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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 42508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63512 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100308 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107987 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115970 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121491 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132688 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146755 просмотра

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Активисты на Майдане разбирают металлические конструкции

Активисты на Майдане разбирают металлические конструкции

Киев  •  УНН

 • 11599 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Активисты в центре столицы начали самостоятельно демонтировать металлические конструкции на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.

Во время антипрезидентского митинга сторонников бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили, которому запретили находиться на территории Украины, активисты начали самостоятельно демонтировать металлические конструкции в центре столицы.

Активисты отметили, что конструкции "мешают" им и были установлены, чтобы помешать митингу.

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