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Активісти на Майдані розбирають металеві конструкції

Активісти на Майдані розбирають металеві конструкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Активісти в центрі столиці почали самостійно демонтувати металеві конструкції на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНН

Під час антипрезидентського мітингу прихильників колишнього очільника одеської області Міхеіла Саакашвілі, якому заборонили знаходитися на території України, активісти почали самостійно демонтувати металеві конструкції в центрі столиці.

Активісти зазначили, що конструкції "заважають" їм і були встановлені, щоб перешкодити мітингу.

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