Активисты возле консульства РФ во Львове сожгли мини-Кремль
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львове активисты, пикетируют около консульства РФ сожгли мини копию Кремля. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
"Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что наш главный враг сидит в Кремле. И напомнить людям, которые сегодня хотят проголосовать, что Украина воюет с Россией", - рассказал пикетчик Александр.
Как сообщал УНН, во Львове местные активисты начали блокирование консульства.
Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули и в аннексированом Крыму.