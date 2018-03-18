Активисты возле консульства РФ во Львове сожгли мини-Кремль

"Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что наш главный враг сидит в Кремле. И напомнить людям, которые сегодня хотят проголосовать, что Украина воюет с Россией", - рассказал пикетчик Александр.

Как сообщал УНН, во Львове местные активисты начали блокирование консульства.

Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули и в аннексированом Крыму.