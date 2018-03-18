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Активісти біля консульства РФ у Львові спалили міні-Кремль

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Львові активісти, які пікетують біля консульства РФ спалили міні копію Кремля. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

"Таким чином, ми хочемо продемонструвати, що наш головний ворог сидить у Кремлі. І нагадати людям, які сьогодні хочуть проголосувати, що Україна воює з Росією"- розповів пікетувальник Олександр.

Як повідомляв УНН, у Львові місцеві активісти розпочали блокування консульства Росії.

Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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