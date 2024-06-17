На фоне удара рф по гражданской инфраструктуре на Полтавщине, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал международных партнеров усилить ПВО Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Агрессия России против наших людей не прекращается ни одного дня. Нам жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО, авиацией. И я благодарю партнеров, которые нам помогают в этом. Это справедливый ответ на террор россиян - заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня россияне нанесли удар по Полтавщине. В результате российской атаки есть пострадавшие, в том числе дети. Всем им оказывается необходимая помощь.

Делаем все, чтобы дать больше защиты нашим людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор - подчеркнул президент.

Напомним

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что в результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей.