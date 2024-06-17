Киев • УНН
На фоне российских атак на гражданскую инфраструктуру в Полтавской области президент Зеленский призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины, поскольку эти атаки привели к 12 жертвам, среди которых двое детей.
На фоне удара рф по гражданской инфраструктуре на Полтавщине, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал международных партнеров усилить ПВО Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Агрессия России против наших людей не прекращается ни одного дня. Нам жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО, авиацией. И я благодарю партнеров, которые нам помогают в этом. Это справедливый ответ на террор россиян
Он отметил, что сегодня россияне нанесли удар по Полтавщине. В результате российской атаки есть пострадавшие, в том числе дети. Всем им оказывается необходимая помощь.
Делаем все, чтобы дать больше защиты нашим людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор
Напомним
Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что в результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей.