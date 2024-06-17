"Агресія росії не припиняється жодного дня": Зеленський відреагував на удар рф по Полтавщині
Київ • УНН
На тлі російських атак на цивільну інфраструктуру в Полтавській області президент Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, оскільки ці атаки призвели до 12 жертв, серед яких двоє дітей.
На тлі удару рф по цивільній інфраструктурі на Полтавщині, президент Володимир Зеленський вчергове закликав міжнародних партнерів посилити ППО України. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
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Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян
Він зауважив, що сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Внаслідок російської атаки є постраждалі, зокрема діти. Усім їх надається необхідна допомога.
Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор
Нагадаємо
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що в результаті ворожого удару по Полтавщині кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей.