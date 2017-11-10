Аграрии собрали уже 55 млн тонн зерновых

Как отмечается, аграрии, в частности, собрали, гречки - 195 тыс. тонн с 178 тыс. га (98%), проса - 81 тыс. тонн с 55 тыс. га (98%), кукурузы - 16,9 млн тонн с 3,3 млн га (74%).

Кроме того, собрано подсолнечника - 11,6 млн тонн с 5,8 млн га (98%), сои - 3,5 млн тонн с 1,8 млн га (91%), сахарной свеклы - 12,2 млн тонн с 271 тыс. га (85%) при урожайности 451 ц/га.

Наряду с уборкой урожая завершается посев озимых - засеяно 6,9 млн га, что составляет 95% от прогнозируемых 7,2 млн га. Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 860 тыс. га или 112% к прогнозу (прогноз - 769 тыс. га).

Напомним, Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых.