Аграрии собрали уже 55 млн тонн зерновых

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35629 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35113 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100161 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87931 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97407 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115898 просмотра

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Актуальное
Аграрии собрали уже 55 млн тонн зерновых

Аграрии собрали уже 55 млн тонн зерновых

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине на сегодня сельхозпроизводители собрали 55,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 13,4 млн га (92%) при урожайности 41,2 ц/га, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается, аграрии, в частности, собрали, гречки - 195 тыс. тонн с 178 тыс. га (98%), проса - 81 тыс. тонн с 55 тыс. га (98%), кукурузы - 16,9 млн тонн с 3,3 млн га (74%).

Кроме того, собрано подсолнечника - 11,6 млн тонн с 5,8 млн га (98%), сои - 3,5 млн тонн с 1,8 млн га (91%), сахарной свеклы - 12,2 млн тонн с 271 тыс. га (85%) при урожайности 451 ц/га.

Наряду с уборкой урожая завершается посев озимых - засеяно 6,9 млн га, что составляет 95% от прогнозируемых 7,2 млн га. Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 860 тыс. га или 112% к прогнозу (прогноз - 769 тыс. га).

Напомним, Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых.

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