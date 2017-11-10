Аграрії зібрали вже 55 млн тонн зернових

Як зазначається, аграрії, зокрема, зібрали, гречки - 195 тис. тонн із 178 тис. га (98%), проса - 81 тис. тонн із 55 тис. га (98%), кукурудзи - 16,9 млн тонн із 3,3 млн га (74%).

Крім того, зібрано соняшнику - 11,6 млн тонн із 5,8 млн га (98%), сої - 3,5 млн тонн із 1,8 млн га (91%), цукрових буряків - 12,2 млн тонн із 271 тис. га (85%) при урожайності 451 ц/га.

Поряд із збиранням врожаю завершується посів озимих – засіяно 6,9 млн га, що становить 95% від прогнозованих 7,2 млн га. Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 860 тис. га або 112% до прогнозу (прогнозовано 769 тис. га).

Нагадаємо, Україна експортувала понад 15,3 млн тонн зернових.