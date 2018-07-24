Аграриям выплатят 72,1 млн грн компенсации за саженцы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На возмещение стоимости посадочного материала аграриям направят 72,1 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики.
“По бюджетной программе „Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними“ для компенсации затрат на посадочный материал аграриям начислят 72 млн 87,4 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии Минагрополитики по вопросам государственной поддержки развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.
Компенсацию за приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур, винограда и хмеля получат 56 предприятий из 18 областей Украины. Новые насаждения семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодных культур и виноградиков заложено на 1255 га.
Напомним, на возмещение стоимости строительства и ремонта животноводческих ферм будет направлено 220,1 млн грн.