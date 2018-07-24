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Аграріям виплатять 72,1 млн грн компенсації за саджанці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. На відшкодування вартості садивного матеріалу аграріям спрямують 72,1 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

“За бюджетною програмою „Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними“ для компенсації витрат на садивний матеріал аграріям нарахують 72 млн 87,4 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Компенсацію за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю отримають 56 підприємств із 18 областей України. Нові насадження зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхоплідних культур та виноградиків закладено на 1 255 га.

Нагадаємо, на відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн.

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