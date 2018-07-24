Аграріям виплатять 72,1 млн грн компенсації за саджанці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На відшкодування вартості садивного матеріалу аграріям спрямують 72,1 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“За бюджетною програмою „Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними“ для компенсації витрат на садивний матеріал аграріям нарахують 72 млн 87,4 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні Комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.
Компенсацію за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю отримають 56 підприємств із 18 областей України. Нові насадження зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхоплідних культур та виноградиків закладено на 1 255 га.
Нагадаємо, на відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн.