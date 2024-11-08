Аграрии Украины поблагодарили главу Одесской ОГА Кипера за борьбу с «черным» экспортом

ukenru
Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 37099 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 35248 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 102839 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 107103 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 123910 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 129316 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 170737 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 164019 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 131848 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 119002 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб

140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб

21:29 • 47932 просмотра
В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ

В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ

21:50 • 44668 просмотра
Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли

Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли

22:26 • 20775 просмотра
Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

00:17 • 48908 просмотра
Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

04:34 • 44140 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 37363 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 102745 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 123938 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 133983 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 131994 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 50031 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 60027 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 102857 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 110387 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 138011 просмотра
Актуальное
Аграрии Украины поблагодарили главу Одесской ОГА Кипера за борьбу с «черным» экспортом

Аграрии Украины поблагодарили главу Одесской ОГА Кипера за борьбу с «черным» экспортом

Киев  •  УНН

07:00 • 2105 просмотра

Read in English

УЗА и ВАР поддержали инициативы Одесской ОГА по борьбе с теневым экспортом зерна. Благодаря новому механизму контроля невозврат валютной выручки сократился с 7 до 2 млрд долларов.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) и Всеукраинская аграрная рада (ВАР) поддержали усилия Одесской областной государственной администрации под руководством Олега Кипера по борьбе с теневым экспортом зерна, что стало возможным благодаря новым механизмам контроля. Эти меры направлены на обеспечение легальности происхождения зерна и снижение объемов теневого рынка, сообщает УНН.

Андрей Дикун, глава ВАР, встретился с председателем Одесской ОГА Олегом Кипером, где они обсудили достижения новой системы экспортного контроля, требующей подтверждения легальности происхождения зерна через проверку цепи его приобретения.

«Аграрии поддерживают это решение, ведь спрос на зерно без документов значительно снизился, а система прозрачности заработала. Мы надеемся, что это станет практикой не только в Одесской области», - отметил Дыкун.

Украинская зерновая ассоциация также высоко оценила меры, внедренные властями, включая Одесскую ОВА и законодательные инициативы для обеспечения прозрачного экспорта. За последний год были созданы механизмы, которые уменьшили теневой оборот зерна, а новый закон об обеспечении экспорта, вступивший в силу с июля 2024 года, ввел режим экспортного обеспечения НДС на период военного положения для отдельных видов сельхозпродукции. Постановление №944 предусматривает установление минимально допустимых экспортных цен, что будет способствовать прозрачности.

Аграрии поблагодарили Олега Кипера за конструктивное сотрудничество и поддержку агросектора, отметив, что такие меры положительно влияют на развитие прозрачного рынка зерна в Украине.

Напомним,

В прошлом году глава Одесской ОГА Олег Кипер ввел своим приказом новый механизм, который препятствовал экспорту зерна неизвестного происхождения. Купленное за кэш зерно у фермеров имеет отныне фактически нулевые шансы на экспорт. Детенизация рынка уже дала значительные результаты - невозврат валютной выручки Украины сократился с 7 млрд долларов до 2 млрд, то есть 5 млрд долларов вернули дополнительно за год благодаря новациям. В дальнейшем этот механизм был интегрирован в закон, который стал распространяться не только на Одесскую область, но и другие регионы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
odessaОдесса