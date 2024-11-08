Аграрии Украины поблагодарили главу Одесской ОГА Кипера за борьбу с «черным» экспортом

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) и Всеукраинская аграрная рада (ВАР) поддержали усилия Одесской областной государственной администрации под руководством Олега Кипера по борьбе с теневым экспортом зерна, что стало возможным благодаря новым механизмам контроля. Эти меры направлены на обеспечение легальности происхождения зерна и снижение объемов теневого рынка, сообщает УНН.

Андрей Дикун, глава ВАР, встретился с председателем Одесской ОГА Олегом Кипером, где они обсудили достижения новой системы экспортного контроля, требующей подтверждения легальности происхождения зерна через проверку цепи его приобретения.

«Аграрии поддерживают это решение, ведь спрос на зерно без документов значительно снизился, а система прозрачности заработала. Мы надеемся, что это станет практикой не только в Одесской области», - отметил Дыкун.

Украинская зерновая ассоциация также высоко оценила меры, внедренные властями, включая Одесскую ОВА и законодательные инициативы для обеспечения прозрачного экспорта. За последний год были созданы механизмы, которые уменьшили теневой оборот зерна, а новый закон об обеспечении экспорта, вступивший в силу с июля 2024 года, ввел режим экспортного обеспечения НДС на период военного положения для отдельных видов сельхозпродукции. Постановление №944 предусматривает установление минимально допустимых экспортных цен, что будет способствовать прозрачности.

Аграрии поблагодарили Олега Кипера за конструктивное сотрудничество и поддержку агросектора, отметив, что такие меры положительно влияют на развитие прозрачного рынка зерна в Украине.

Напомним,

В прошлом году глава Одесской ОГА Олег Кипер ввел своим приказом новый механизм, который препятствовал экспорту зерна неизвестного происхождения. Купленное за кэш зерно у фермеров имеет отныне фактически нулевые шансы на экспорт. Детенизация рынка уже дала значительные результаты - невозврат валютной выручки Украины сократился с 7 млрд долларов до 2 млрд, то есть 5 млрд долларов вернули дополнительно за год благодаря новациям. В дальнейшем этот механизм был интегрирован в закон, который стал распространяться не только на Одесскую область, но и другие регионы.