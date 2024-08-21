«Агентство оборонных закупок» заключило ряд соглашений с украинскими производителями дронов и средств РЭБ
Киев • УНН
Агентство оборонных закупок Минобороны подписало контракты с украинскими компаниями на закупку дронов, средств РЭБ и связи. Это будет способствовать развитию национальной экономики и повышению обороноспособности страны.
Закупочное агентство Минобороны АОЗ заключило ряд соглашений с украинскими производителями дронов, средств РЭБ и связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
«Агентство оборонных закупок» Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи. Подписание договоров состоялось во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Кировоградскую область
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность сотрудничества именно с украинскими производителями.
Мы сознательно делаем акцент на продукции, которая производится в Украине. Это не только повышает нашу обороноспособность, но и способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест. Закупка дронов, средств РЭБ и связи у наших производителей дает нам возможность оперативно получать самую современную технику и быть уверенными в ее качестве и соответствии потребностям ВСУ
Во время встречи Клименкова с оружейниками были обсуждены детали и объемы контрактирования, а также стратегические направления сотрудничества на ближайшее время.
Агентство оборонных закупок продолжает строить эффективное сотрудничество с украинскими производителями, которые стремятся вооружать наши Вооруженные силы. Наш постоянный совет, если речь идет о производителях БпЛА и РЭБ: предоставляйте свои изделия военным, собирайте и учитывайте обратную связь. Техника, которая имеет большой запрос на поле боя, очень быстро проходит путь от кодификации Минобороны до заключения контракта на закупку
Отмечается, что Министерство обороны Украины продолжает работать над расширением сотрудничества с украинскими компаниями и планирует в ближайшее время заключить новые соглашения, которые будут способствовать дальнейшей модернизации военных возможностей страны.
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Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.