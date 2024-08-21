«Агентство оборонных закупок» заключило ряд соглашений с украинскими производителями дронов и средств РЭБ

Закупочное агентство Минобороны АОЗ заключило ряд соглашений с украинскими производителями дронов, средств РЭБ и связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

«Агентство оборонных закупок» Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи. Подписание договоров состоялось во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Кировоградскую область - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность сотрудничества именно с украинскими производителями.

Мы сознательно делаем акцент на продукции, которая производится в Украине. Это не только повышает нашу обороноспособность, но и способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест. Закупка дронов, средств РЭБ и связи у наших производителей дает нам возможность оперативно получать самую современную технику и быть уверенными в ее качестве и соответствии потребностям ВСУ - сказал Клименков.

Во время встречи Клименкова с оружейниками были обсуждены детали и объемы контрактирования, а также стратегические направления сотрудничества на ближайшее время.

Агентство оборонных закупок продолжает строить эффективное сотрудничество с украинскими производителями, которые стремятся вооружать наши Вооруженные силы. Наш постоянный совет, если речь идет о производителях БпЛА и РЭБ: предоставляйте свои изделия военным, собирайте и учитывайте обратную связь. Техника, которая имеет большой запрос на поле боя, очень быстро проходит путь от кодификации Минобороны до заключения контракта на закупку - отметила директор Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова.

Отмечается, что Министерство обороны Украины продолжает работать над расширением сотрудничества с украинскими компаниями и планирует в ближайшее время заключить новые соглашения, которые будут способствовать дальнейшей модернизации военных возможностей страны.

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Дополнение

Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.