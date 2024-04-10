Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до "негативного", сославшись на риски для госфинансов, поскольку экономика сталкивается с растущей неопределенностью в переходе к новым моделям роста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в декабре 2023 года рейтинг Китая снизило и агентство Moody's на фоне того, что Пекин активизирует усилия по стимулированию слабого восстановления после Covid с помощью бюджетной и монетарной поддержки.

Пересмотр прогноза Fitch отражает более сложную ситуацию в государственных финансах Китая, связанную с двойным ударом в виде замедления роста и увеличения долга, - сказал Гэри Нг, старший экономист Natixis Asia-Pacific.

Аналитик отметил, что это не означает, что Китай в ближайшее время объявит дефолт.

Хотя агентство понизило прогноз рейтингов со "стабильного" до "негативного", указав на возможность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе, агентство подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+".

S&P, другое крупное глобальное рейтинговое агентство, также присвоило Китаю рейтинг A+, что эквивалентно рейтингу Moody's A1.

Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Fitch прогнозирует, что в 2024 году рост экономики Китая замедлится до 4,5% с 5,2% в прошлом году, тогда как Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Китая вырастет на 4,6% в этом году.

Дополнение

Согласно отчету Национального института финансов и развития (NIFD), в январе соотношение долга Китая к ВВП выросло до нового рекорда в 287,8% в 2023 году, что на 13,5 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

Министерство финансов Китая после решения Fitch заявило, что сожалеет о рейтинговом решении, пообещав принять меры для предотвращения и устранения рисков, связанных с долгом местных органов власти.

Напомним

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.