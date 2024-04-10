Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113366 просмотра

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110179 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  507578 просмотра

Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.

Новости Мира •   •  7028 просмотра
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.

Криминал и ЧП •   •  7223 просмотра
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.

Война •   •  8678 просмотра
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Война •   •  9117 просмотра
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал укрепить военный резерв и возродить национальную оборонную промышленность, а в парламенте обсуждается законопроект о добровольной военной подготовке для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.

Новости Мира •   •  6882 просмотра
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв

Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

Война •   •  11911 просмотра
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Европейская Комиссия начала официальный скрининг украинского законодательства о свободе движения капитала, анализируя его соответствие законам ЕС.

Экономика •   •  14187 просмотра
Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА

Около 14:00 вражеский обстрел попал в Липцы и Малую Даниловку Харьковского района, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди.

Война •   •  12501 просмотра
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА

Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе

Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.

Новости Мира •   •  11172 просмотра
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе

Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование

Следователи ГБР готовы начать расследование инцидента с журналистом "Слідство. інфо", которому якобы вручили повестку за расследование в отношении чиновника СБУ, но могут приступить к нему только после получения официального сообщения и материалов от Генеральной прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  11089 просмотра
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование