Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

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Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС
С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие
14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал укрепить военный резерв и возродить национальную оборонную промышленность, а в парламенте обсуждается законопроект о добровольной военной подготовке для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года
Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.
Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала
Европейская Комиссия начала официальный скрининг украинского законодательства о свободе движения капитала, анализируя его соответствие законам ЕС.
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА
Около 14:00 вражеский обстрел попал в Липцы и Малую Даниловку Харьковского района, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди.
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе
Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование
Следователи ГБР готовы начать расследование инцидента с журналистом "Слідство. інфо", которому якобы вручили повестку за расследование в отношении чиновника СБУ, но могут приступить к нему только после получения официального сообщения и материалов от Генеральной прокуратуры.