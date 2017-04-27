АЭС Украины за сутки произвели 261,78 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки произвели 261,78 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
27 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 71-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 24-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 26-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 480 МВт, РАЭС - 2430 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН 26 апреля, атомные электростанции Украины за сутки произвели 261,44 млн кВт-ч электроэнергии.
Также правительство вдвое увеличило компенсации за питание детей-чернобыльцев.