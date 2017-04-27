АЕС України за добу виробили 261,78 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Атомні електростанції України за добу виробили 261,78 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
27 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 71-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 24-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 26-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 480 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Як повідомляв УНН 26 квітня, атомні електростанції України за добу виробили 261,44 млн кВт-г електроенергії.
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