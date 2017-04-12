АЭС Украины за сутки произвели 260,98 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 11 апреля выработали 260,98 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"За прошедшие сутки, 11 апреля, станциями выработано 260,98 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
12 апреля на атомных станциях Украины работали 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 56-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 9-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 11-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 950 МВт, ХАЭС - 1 820 МВт.
Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 12 апреля 2017 составляет 500 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76% и ХАЭС-1 - 83%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,4 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 11 апреля, Криворожская ТЭС остановилась из-за нехватки угля.