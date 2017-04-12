АЭС Украины за сутки произвели 260,98 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 11 апреля выработали 260,98 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".