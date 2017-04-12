АЕС України за добу виробили 260,98 млн кВт-г електроенергії

"Минулої доби, 11 квітня, станціями вироблено 260,98 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

12 квітня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 56-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 9-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 950 МВт, ХАЕС – 1 820 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 12 квітня 2017 року становить 500 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-2 ‒ 76% та ХАЕС-1 ‒ 83%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,4 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 11квітня, Криворізька ТЕС зупинилась через нестачу вугілля.