АЭС Украины за сутки произвели 242,77 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинские АЭС за сутки произвели 242,77 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".