АЭС Украины за сутки произвели 242,77 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинские АЭС за сутки произвели 242,77 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
1-го июня на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 106-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 23-ие сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 61-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 760 МВт, РАЭС - 2770 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 700 МВт.
Как сообщал УНН 31 мая, украинские АЭС за сутки произвели 227,78 млн кВт-ч электроэнергии.