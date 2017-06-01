АЕС України за добу виробили 242,77 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Українські АЕС за добу виробили 242,77 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
1-го червня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 106-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №5 Запорізької АЕС - 23-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 61-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 760 МВт, РАЕС – 2 770 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 700 МВт.
Як повідомляв УНН 31 травня, українські АЕС за добу виробили 227,78 млн кВт-г електроенергії.